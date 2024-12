.com - Bugo si ritira dalla musica, il concerto d’addio a Milano

annuncia l’ultimoprima del ritiro, i fan sono chiamati a raccolta all’Alcatraz diDa sempre fuori dagli schemi, eclettico, carismatico e inafferrabile,, dopo oltre vent’anni dicaratterizzati da brani che hanno segnato intere generazioni, annuncia IlFinale, che si terrà il 1 aprile 2025 all’Alcatraz di, il club per eccellenza perper lalive in Italia.Il, che coinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti Per Fortuna Che Ci Sono Io (uscito lo scorso marzo, via 7 srl/ADA Music), sarà una vera e propria festa, una celebrazione della carriera dell’iconico artista per festeggiare tutti insieme, un’ultima volta. Sarà l’occasione finale, infatti, per assistere a un suoe per cantare insieme a lui tutte le canzoni che hanno costellato il suo percorso artistico.