Una notte a New York video intervista a Christy Hall | A volte è più facile aprirsi con uno sconosciuto

La nostra, regista del film Unaa New, sua opera prima interpretata da Sean Penn e Dakota Johnson in una lungo confronto in taxi, ora nei cinemaVi presentiamo la nostra, regista del film Unaa New, sua opera prima interpretata da Sean Penn e Dakota Johnson, nei cinema dal 19 dicembre distribuito da Lucky Red.Leggi la nostra recensione del filmUnaa New– Dakota Johnson e Sean PennUnaa NewtramaIl film racconta un viaggio in taxi dall’aeroporto JFK di Newa Manhattan. Una giovane donna, bella e assorta nei suoi pensieri, inizia una conversazione con il tassista Clark, un uomo diretto e senza peli sulla lingua. Nel tempo del tragitto, il contesto apparentemente ordinario di un taxi diventa il luogo di un dialogo straordinario, intimo e denso, fatto di piccole verità e grandi rivelazioni.