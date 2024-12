Lortica.it - Pedone investito a San Giovanni Valdarno: 86enne trasportata d’urgenza a Careggi

Questa mattina pchi minuti prima delle ore 9,00 il servizio un incidente è avvenuto a San, in lungarno Risorgimento. Una donna di 86 anni è stata investita da un veicolo mentre si trovava nella zona.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente l’automedica del, un’ambulanza della Misericordia di Loro Ciuffenna e la Polizia Municipale per gestire l’emergenza e assicurare la viabilità.Le condizioni della donna sono apparse subito gravi, rendendo necessario il trasporto in codice 3 tramite l’elisoccorso Pegaso1 all’ospedale di.L'articoloa Sanproviene da L'Ortica notizie pungenti.