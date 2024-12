Formiche.net - Il ritorno della “democrazia militante” e i suoi rischi. L’analisi di Palano

Nel 1937 il giurista tedesco Karl Loewenstein pubblicò due articoli sulla «American Review of Political Science» in cui metteva in guardia le democrazie liberali dalo rappresentato dalla diffusione del fascismo a livello globale. Emigrato dalla Germania verso il Nuovo Mondo per sfuggire al regime hitleriano, Loewenstein aveva ovviamente ben presente le dinamiche che avevano condotto al crolloRepubblica di Weimar e alla presa del potere da parte del Partito nazionalsocialista, dopo la vittoria conseguita nelle elezioni del 1933. Il caso tedesco e ancora prima quello italiano non rappresentavano però eventi eccezionali. Le tecniche di mobilitazione dei partiti fascisti, fondate anche sul ricorso alla violenza, si andavano infatti diffondendo in tutto il mondo e soprattutto in Europa.