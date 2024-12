Thesocialpost.it - È nato il piccolo Thiago, figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Leggi su Thesocialpost.it

, il primodi. La nascita del secondo bambino dell’ex re dei paparazzi, già padre di Carlos Maria, frutto della sua precedente relazione con Nina Moric, era stata preannunciata da una foto della modella all’ingresso della sala parto.ha condiviso le prime immagini disu Instagram, pubblicando una storia in cui lo bacia dolcemente.Leggi anche: Germania, attentato al mercatino di Natale: 5 morti e almeno 60 feriti. “Autore è saudita”La gravidanza di, giovane modella e compagna di, era stata rivelata daa maggio 2024 durante un’intervista con il settimanale Chi. In quell’occasione, l’imprenditore esprimeva la sua gioia per diventare padre per la seconda volta, a 50 anni. Per, invece, si tratta della sua prima esperienza da mamma.