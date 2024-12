Oasport.it - Aumentano i contributi allo sport italiano. Più milioni per nuoto e tennis, ma il calcio resta il più ricco

Leggi su Oasport.it

Sono stati pubblicati nella serata di ieri i dati relativi aichee Salute ha erogato alle varie Federazioniive poste sotto l’ombrello del CONI. Sebbene siano nominate anche Federazioni associate e altre questioni, comprese quelle dei gruppiivi dei corpi militari, ci si concentrerà qui sulle Federazioniive interne al CONI a tutti gli effetti.A farla da padrone è, come di consueto, il, che pur perdendo una quota dell’1,72%, rimane sempre al momento irraggiungibile per chiunque con i suoi 35di euro abbondanti ricevuti. Gli si avvicinano in parecchi, a partire dalla pallavolo, che supera quota 17con un aumento del 3,4%.Molto vicino il, con il 13,91% guadagnato e la quota 17sfiorata, mentre a fare un gran balzo è l’accoppiata-padel (perché sono state riunite sotto un’unica federazione, con la FIT diventata recentemente FITP), che sale sopra i 14con un 15% in più, stessa percentuale guadagnata da ginnastica, vela, e con margini assoluti inferioritavolo, triathlon, arrampicataiva, biliardo e bowling e Federkombat.