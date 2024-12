Anteprima24.it - Abbate: “Approvati i tre emendamenti che ho presentato, dalla Regione fondi per chiese e 100 mila euro alla Provincia”

Tempo di lettura: 2 minuti‘In arrivo nuovi e importantieconomici per la città di BeneventoCampania a seguito di treche hoin Consiglio”. A scriverlo in una nota il consigliere regionale Luigi’. Nello specifico si tratta di 50.000da destinareParrocchia S. Maria di Costantinopoli situata in viale Principe di Napoli al rione Ferrovia con l’obiettivo di promuovere attività per i giovani avvicinandoli allo sport. Altri 50come contributo straordinariochiesa della Santissima Addolorata di Benevento per la ristrutturazione e riqualificazione del salone parrocchiale, ( Missione 20, Programma 01, Titolo I e incremento del medesimo importo sulla Missione 06 – Programma 01 – Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2025-2027).