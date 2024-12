Amica.it - "Una notte a New York", "Conclave", "Diamanti", Maria", "Better Man": quali sono i film da non perdere al cinema tra Natale e Capodanno

Tempo di Feste, voglia di. Se siete alla ricerca di consigli per buone visioni ae dintorni, passando dae fino all’Epifania, leggete qua. Una giovane donna si confida con un tassista sconosciuto in una sera di traffico intenso a New. In Vaticano, dopo la morte del Papa, i cardinali si riuniscono per eleggere il nuovo Santo Padre, ma sarà un conflitto di intrighi, colpi bassi e doppi giochi.le storie al centro dei dueda vedere a: Unaa Newdi Christy Hall con Sean Penn e Dakota Johnson edi Edward Berger con Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Sergio Castellitto (entrambi iin sala dal 19 dicembre).Ecco a voi la recensione anche di dueda none segnaliamo gli altriin uscita nel periodo natalizio.