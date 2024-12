Lanazione.it - Sito e sportello telematico nuovi. Il Comune è all’avanguardia

Un strumento per i cittadini, più facile e accessibile. Da ieri sono online il nuovocomunale e il nuovodeldi Corciano realizzati, in conformità alle disposizioni delle “Linee guida di design per i servizi web della pubblica amministrazione“ pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili. Il nuovo portale deldi Corciano è completamente rinnovato sia nella grafica che nell’organizzazione delle informazioni e dei documenti. "A partire da oggi – spiega il consigliere Andrea Braconi – i cittadini potranno navigare in unrinnovato su precisi standard di design grafico e di navigazione dei contenuti e secondo le linee guida per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica amministrazione.