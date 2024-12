Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu assente alla cerimonia per la liberazione di Auschwitz: “Ha paura di essere arrestato”

Sul primo ministro Benjaminla Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto. E proprio per questo non andrà in Polonia per partecipare il 27 gennaioper l’80° anniversario delladel campo di sterminio di-Birkenau. Il premier di Tel Aviv, scrive il quotidiano polacco Rzeczpospolita, teme infatti di finire in manette: il vice ministro degli Esteri polacco W?adys?aw Bartoszewski, responsabile della produzione e dell’organizzazione della, ha inoltre confermato al giornale che Varsavia “si impegna a rispettare le decisioni della Corte dell’Aja”. Anche il presidente israeliano, Isaac Herzog, non dovrebbe partecipare all’evento mentre è prevista la presenza del ministro degli Esteri, Gideon Sàar.Se Parigi e Berlino avevano dichiarato di “prenderne atto” e di studiare attentamente il caso, mentre l’Ungheria vuole disattendere la decisione dei giudici, a fare luce sul mandato di arresto ai danni diera stata la stessa Corte penale internazionale, che lo ha emesso: tutti i Paesi che aderisconoCpi – i 124 firmatari dello Statuto di Roma, che includono anche la Polonia – sono tenuti ad eseguire i mandati di arresto emessi dall’Aja, inclusi quelli nei confronti di capi di Stato o di governo esteri, come il premier israeliano.