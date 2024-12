Napolipiu.com - Napoli, poker di acquisti a gennaio: spunta anche un colpo a sorpresa

diun">Il Mattino svela i piani del club: quattro innesti per Conte. Oltre al sostituto di Buongiorno, in arrivo un esterno e un centrocampistaIlsi prepara a un mercato diimportante. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, il club di Aurelio De Laurentiis ha definito la strategia per la sessione invernale, pianificando ben quattroper rinforzare la rosa.L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha reso prioritaria la ricerca di un difensore centrale, ma non sarà l’unico rinforzo. La società partenopea, infatti, è al lavoroper un esterno di fascia e un centrocampista.Ma non è tutto: il quotidiano rivela che ilsta preparandoun quarto innesto, unche potrebbe arricchire ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte.