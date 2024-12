Thesocialpost.it - Milano, attraversa sulle strisce e viene travolta: grave una donna

Stavando la stradapedonali quando è stata colpita violentemente da un’auto. Unadi 52 anni è stata investita nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre in via Lorenteggio, nella zona ovest di. Secondo le prime informazioni, lastavando quando un veicolo diretto verso il centro l’ha centrata. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Le condizioni della pedone sono critiche: è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Carlo, in arresto cardiocircolatorio e priva di sensi.Leggi anche: Processo Open Arms, Matteo Salvini è stato assolto: “Il fatto non sussiste”L’incidente è avvenuto intorno alle 18, solo tre ore e mezza dopo un altro investimento che ha coinvolto una madre e il suo bambino in carrozzina, sempre in via de Nicola, dove il conducente si era dato alla fuga.