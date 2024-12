Quotidiano.net - Laura Santi ottiene il via libera per il suicidio assistito: quinto caso in Italia

è una giornalista perugina affetta da sclerosi multipla e oggi ha annunciato la decisione, dopo aver ottenuto il viadalla Asl, di ricorrere al. Si tratta delin, dopo Federico Carboni nelle Marche nel 2022, Gloria in Veneto e Anna in Friuli Venezia Giulia nel 2024, oltre a unin Toscana non seguito dall'Associazione Luca Coscioni. A renderlo noto è stata Filomena Gallo, avvocata e Segretaria nazionale dell'Associazione, al Consiglio Generale della Coscioni. "Ho ottenuto il viaper accedere al- ha esordito- la mia Asl e la mia regione hanno riconosciuto che soddisfo tutti i requisiti. Ma non tutte le persone nelle mie condizioni riescono ad accedere: in, il diritto al fine vita è una vera e propria 'lotteria'.