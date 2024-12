Anteprima24.it - Incendio in concessionaria, a fuoco quattro auto

Questa notte alle 3.20 i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Circumvallazione esterna a Qualiano per un incendio in una concessionaria di auto. 4 le vetture in esposizione, distrutte dalle fiamme. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si escluderebbe, secondo i Carabinieri, la pista dolosa.