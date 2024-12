Lanazione.it - Calci in testa ad un cucciolo, denunciato. Ora rischia 18 mesi di reclusione

La Spezia, 20 dicembre 2024 – Maltrattamento di animali: altri due cani salvati dagli agenti della polizia locale grazie alla segnalazione di un cittadino. Tutto è nato così, da una persona che aveva assistito alle percosse subite da undi cane nel quartiere Umbertino. Immediatamente gli agenti hanno avviato gli accertamenti, anche grazie alla consultazione del sistema di videosorveglianza comunale, per acquisire elementi utili alla ricostruzione della vicenda e ad identificare il responsabile dei maltrattamenti. Dall’analisi di quei filmati e dal monitoraggio del quartiere effettuato in borghese da parte degli agenti del Nucleo Tutela animali, pur non trovando diretta conferma dell’episodio segnalato dal cittadino, è emerso un altro evento inquietante. Alcuni giorni prima un uomo, risultato poi essere di nazionalità algerina, irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per episodi di spaccio, senza motivo aveva sferrato diversisul capo e sul corpo di uno dei due cani che aveva e che, nella circostanza, mostravano un atteggiamento del tutto passivo e sottomesso.