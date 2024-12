Fanpage.it - “Un attimo di distrazione e mi hanno rubato i soldi”: una vittima spiega come funziona la truffa del bancomat

Il signor Fabio ha 68 anni e alcuni mesi fa è statodi unapresso uno sportello bancario. "Sono stato avvicinato da una persona che mi ha chiesto di poter prelevare vicino a me. - ha raccontato l'uomo a Fanpage.it - Mi sono distratto un secondo e ha preso i soldi". La comandante dei Carabinieri della Compagni di Rho Daniela Nuzzo: "Denunciate, non dovete sentirvi in colpa per essere caduti nella trappola".