Superman il primo trailer del film di James Gunn!

Il momento più atteso di questa fine 2024 è arrivato: no, non stiamo parlando del Natale, ma delteaserdididedicato all’uomo d’acciaio, con David Corenswet nei panni di Clark Kent, Rachel Brosnahan nei panni dell’amata Lois Lane, Nicholas Hoult in quelli dell’arcinemico Lex Luthor: insieme a loro un cast di comprimari di tutto rispetto, a popolare l’universo di Metropolis come visto dal regista de I Guardiani della Galassia, per ilche aprirà ufficialmente – dopo il prodromo rappresentato dalla serie animata Creature Commandos, inedita in Italia (e probabilmente destinata a restare tale) – al nuovo universo condiviso dei personaggi fumettistici DC, concepito dae da Peter Safran come reboot al fallimentare Snyderverse, in risposta, decisamente tarda, agli exploit Marvel.