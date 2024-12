Lettera43.it - Puff Daddy compare in tribunale per le accuse di traffico sessuale

Per la prima volta dall’arresto di settembre,è comparso inper rispondere alledie racket. Se venisse ritenuto colpevole, rischierebbe una pena da 15 anni di detenzione all’ergastolo. Indossando un’uniforme carceraria color nocciola del Metropolitan Detention Center di Brooklyn, è entrato in aula nella giornata di mercoledì 18 dicembre, dove si è nuovamente dichiarato innocente. Nel frattempo, l’assistente procuratrice Emily Johnson ha lasciato intendere che entro fine 2024 si aspetta di «produrre nuove prove sulle» al fine di rispettare la data del processo, che inizierà il 5 maggio 2025. All’uscita, come sottolinea Abc, il rapper si è rivolto alle telecamere e ha augurato «Buone feste» a tutti prima di allontanarsi con i suoi legali.