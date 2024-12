Lanazione.it - Progetto 12x12: il lavoro della fotografa Aurora Varignani

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Per il mese di dicembre, il, nato dalla collaborazione tra Autolinee Toscane e Cortona On The Move, presenta ildi, giovanesenese selezionata tramite l’Open Call rivolta ai passeggeri del trasporto pubblico locale toscano con la passione per la fotografia. Ilfotografico, realizzato con la supervisione di Daniela Tartaglia,e docente presso la Scuola Triennale di FotografiaFondazione Studio Marangoni di Firenze, ruota intorno al raccontononna di, la signora Adua, che ha sempre vissuto vicino casa e, dopo il matrimonio, ha smesso di guidare, affidandosi al marito o ai familiari per spostarsi. La sua quotidianità si è così legata a una dipendenza dagli altri, senza mai ricorrere ai mezzi pubblici.