Masterchef | ultima chiamata per entrare nella cucina

In onda questa sera, 19 dicembreLa seconda serata diItalia, in onda giovedì 19 dicembre su Sky e in streaming su NOW, è cruciale per completare le selezioni della nuova Masterclass. Dopo che sei concorrenti hanno già ottenuto il grembiule bianco, nuovi aspiranti chef amatoriali avranno l’opportunità di conquistare un posto nel cooking show.La serata inizierà con gli ultimi Live Cooking, dove gli aspiranti cuochi prepareranno i loro piatti sotto l’occhio attento di Chiara Pavan, chef stellata con 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin. In qualità di “vedetta” dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, Chiara offrirà consigli contro sprechi, disorganizzazione e disordine.Successivamente, arriverà il Blind Test, una prova in cui i giudici valutano i piatti senza vedere chi li hati.