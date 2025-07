Van Hunt ha chiesto la mano a Halle Berry ma lei non ha ancora detto di sì | La mia proposta di nozze è lì sospesa nell' aria

Van Hunt ha fatto la sua proposta di matrimonio a Halle Berry durante un programma televisivo, ma lei ancora non ha risposto. Con un sorriso, l’attore ha rivelato il suo gesto romantico mentre lei, divertita, ha sottolineato che il loro amore non necessita di un sì formale, avendo già vissuto tre matrimoni. Tuttavia, una risposta positiva potrebbe comunque arrivare: il cuore di Halle sembra essere aperto a un nuovo capitolo.

