Butac.it - L’indagine della CNN sul prigioniero siriano

Leggi su Butac.it

Su alcune piattaforme social sta circolando la notizia, presa direttamente dal Daily Mail, che un servizioCNN sarebbe un falso.Così Francesca Totolo su X:Scrive Totolo:“Ciak si gira” Tutto molto naturale e per nulla preparato a tavolino dalla solita inviataCNN. #SyriaE ancora:Secondo il Daily Mail, la CNN ha avviato un’indagine per stabilire la veridicità del salvataggio di unda una prigione di Assad.Il dubbio che ha fatto partire quest’indagine nasce dal fatto che un sito che si occupa di fact-checking dalla Siria, Verify-Sy, ha analizzato la storia e supposto che quello liberato in realtà possa essere un militare dell’intelligence siriana che si sarebbe intenzionalmente nascosto in quella cella. Una volta scoperto nel suo nascondiglio, avrebbe mentito per salvarsi la pelle dando generalità fasulle.