Ilrestodelcarlino.it - Iniziative scolastiche: dal laboratorio di Domotica alla solidarietà agricola

A pochi giorni dall’inizio delle vacanze natalizie si moltiplicano ledelle scuole. E’ stato inaugurato, all’istituto Marconi, undidattico per lo studio professionale degli impianti di ‘smart home’. Lo spazio è intitolato a Stefano Garavini, ex studente del Marconi e perito elettrotecnico scomparso nel 2014 dopo un incidente sul lavoro. Al taglio del nastro ha preso parte anche la vedova Elena Rossi. Prosegue il progetto ‘Ti voglio pane’ di Cna che offre ai bambini delle elementari un’opportunità unica per esplorare l’arte della panificazione. Nel progetto sono statti coinvolti, presso la cooperativa di panificatori Co.A.P di Forlì, gli alunni delle classi 1ªA e 1ªB della scuola La Nave e della Lamberto Valli. Un racconto diper il futuro dell’agricoltura si è tenuto all’istituto Ruffilli, dove sono stati consegnati i proventi della Spigolatura Solidale 2024, organizzata dall’azienda New Factor e dall’aziendaSan Martino, della famiglia Annibali.