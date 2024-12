Iodonna.it - In un paese dove il suicidio è ancora una vergogna e chiedere aiuto è visto come un segno di debolezza, la voce di uno scrittore amato che dice "sono stato male e ho chiesto aiuto" può dare coraggio a chi sta combattendo le stesse battaglie nell'ombra

In undi disagio psichico più che parlare, si sussurra, ladi Paolo Cognetti risuona con una franchezza disarmante. Lopremio Strega, l’uomo che ha fatto innamorare l’Italia delle sue montagne, ha scelto di raccontare il suo ricovero in psichiatria per TSO, rompendo un silenzio che troppo spesso avvolge dile malattie mentali. Depressione:capire quandoX Paolo Cognetti racconta la sua depressione: «Anche la montagna ha perso la»Le parole usate dallode Le otto montagne per descrivere uno dei sintomi più profondi della depressione, quello che gli psichiatri chiamano “perdita del piacere”, riescono a darne un’immagine molto chiara: «Un bosco è tornato solo un bosco, un torrente solo un torrente» per Cognetti,a dire che, anche la sua montagna, proprio la sua montagna tanta amata, ha perso la sua