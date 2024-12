Ilrestodelcarlino.it - Durante la performance la vendita delle opere realizzate dai ragazzi

Il filantropo e mecenate di origine iraniana Massoud Besharat, alla guida di importantissime gallerie d’arte negli Stati Uniti e in Francia, ha voluto regalare all’Istituto comprensivo Manzoni una collezione di fotografie di grande formato (76x102 centimetri) di Saro Di Bartolo e dell’australiano David Lazar, specializzato in fotografia di viaggio e soprattutto famoso per i ritratti dei bambini. Il loro arrivo è stato lo stimolo per avviare un percorso formativo e artistico che ha coinvolto gli studenti, con la consulenza della pittrice Donatella Violi. Ledaie dalle ragazze verranno tagliate e messe a disposizione di chi volesse averle con un contributo volontario da Donatella Violi, nel corso di unaintitolata ’Arte al metro’ oggi, dalle 18 alle 19,30 nella scuola Manzoni e dalle 16,30 alle 19,30 nella scuola Ada Negri, entrambe in via Emilia Santo Stefano 33.