Castelfidardo, Giuliodori prepara la sfida contro la Fermana: "Partita difficilissima"

"La rabbia della sconfitta di domenical’Ancona dovremo riportarla sul campo della". Lo dice Marco, allenatore deltutt’altro che facile quella deldomenica in casa dei canarini. "Ci aspetta unaanche perché lavorrà vincere la prima in casa del girone di andata - attacca-. E vero che sono reduci da una sconfitta sonora, ma ci può anche stare in casa di una Sambenedettese forte e non a caso prima in classifica. E poi c’è stata la contestazione dei tifosi in campo, ma anche al ritorno a Fermo e quindi ci aspetta una squadra ferita nell’orgoglio e assetata di punti. Penso che sia lapiù difficile che ci potesse capitare". Insomma una trasferta tosta che andrà a chiudere il girone di andata.