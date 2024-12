Liberoquotidiano.it - Autismo, Engineering rinnova sostegno a TechSoup per App Aba.Co

Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) - Per il secondo annoil proprioItalia, impresa sociale che aiuta le organizzazioni del Terzo settore a crescere e innovare promuovendo la cultura del digitale, offrendo accesso a prodotti IT a costi sostenibili e sviluppando soluzioni tecnologiche su misura. Grazie aldi, azienda leader nella digitalizzazione dei processi guidata da Maximo Ibarra - spiega una nota -Italia potrà continuare a implementare le modifiche necessarie per estendere a più centri di cura l'uso dell'applicazione Aba.Co, strumento digitale innovativo, utilizzabile tramite smartwatch e smartphone, che permette ai terapisti di registrare in tempo reale i dati relativi alle sessioni di intervento basate sui principi dell'analisi del comportamento di persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.