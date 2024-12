Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 19 dicembre 2024 | Trono Classico e Over

, giovedì 19è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 19, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata in ondasi vedrà l’esterna di Ciro con Martina. E poi, protagonista sarà quasi sicuramente la tronista Francesca, che vivrà un periodo difficile del suo percorso. La giovane ragazza, che fin da subito si è messa a nudo e si è fatta conoscere anche con le sue fragilità, è rimasta senza corteggiatori: Paolo non si è presentato, mentre Francesco in studio sembrava assente.Per il, tra i protagonisti potrebbero esserci Diego, Cristina e Sabrina.