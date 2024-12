Lanazione.it - Alluvione, intesa. Comune, Fises e ChiantiBanca

È stata ufficialmente sottoscritta la convenzione per il plafond “Imprese alluvionate 2024” dal sindaco Nicoletta Fabio, dal presidente di, Cristiano Iacopozzi, e dal presidente della Finanziaria senese di sviluppo Massimo Terrosi. Nelle premesse dell’atto si fa riferimento al fatto che aildi Siena è stato duramente colpito dall’del 17 ottobre che ha causato danni significativi a numerose imprese del territorio, che vanno dall’allagamento dei magazzini alla distruzione di attività invase da acqua e fango". Con la convenzione, si legge, "si impegnano a costituire un apposito plafond denominato ‘Imprese alluvionate 2024’ dell’importo iniziale di un milione di euro, per la concessione di finanziamenti per sostegno finanziario, ovvero finanziamenti destinati a soddisfare le necessità finanziarie delle imprese impegnate nel riavvio delle attività.