Lapresse.it - Ue, l’italiana Bruna Szego alla guida dell’Antiriciclaggio

Il Parlamento europeo ha approvato la nomina della candidata italianaa presidente dell’Amla, l’Autorità antiriciclaggio dell’Ue., che attualmente dirige l’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio presso la Banca d’Italia, ha ricevuto 569 voti a favore, 20 contrari e 61 astensioni, in una votazione a scrutinio segreto. Con sede a Francoforte, la nuova Autorità per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo dell’Ue (Amla) ha il compito di coordinare le azioni delle unità nazionali di informazione finanziaria e di sorvegliare direttamente determinate entità finanziarie a rischio presenti in più Stati membri. Per essere nominata presidente dell’Amla,deve ricevere il sostegno anche del Consiglio Ue, con una decisione a maggioranza qualificata.