Non solo il Napoli | parla Davide Dionigi

Hato anche del, allenatore ed ex calciatore, a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Bordocampo-I° Tempo’. “L’Inter ha dimostrato una grande prova di forza, ma non è l’unica squadra quotata per lo scudetto. C’è anche l’Atalanta, lo stessoe la Lazio. Penso che l’Inter sia la squadra con l’organico più forte quest’anno, ma non credo che la sua vittoria del campionato sia scontata”.Sulla difesa: “Conte fa lavorare molto i ragazzi, ma avrei qualche dubbio sotto il profilo tecnico per quanto riguarda le seconde linee difensive. Penso che il mister abbia infuso la stessa mentalità a tutti, e chi giocherà tra Juan Jesus e Rafa Marin dovrebbe fare una buona partita”.Il gioco delSul gioco: “All’inizio Conte voleva dare solidità difensiva alla squadra, visto il numero elevato di gol subiti nella stagione passata.