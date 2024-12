Confindustria premia i campioni dell’innovazione | ecco le 12 aziende vincitrici

Leggi su Ildenaro.it

Anche quest’annoassegna il “Premio Imprese per Innovazione” a 12che hanno investito con successo in ricerca e sviluppo. Ledi questa XIV edizione sono: Vda Group (per la categoria Award); Attilio Carmagnani AC, Creative Words, Flash Battery, Greenergy, Ipm, Oerlikon Friction System, Tubettificio Robbiese (per la categoria Prize); Ericsson Telecomunicazioni, Faiveley Transport Italia, Giocamondo Study, GPS Standard (per la categoria Finaliste).Il Premio Imprese per Innovazione dipartecipa, per la categoria Industria e Servizi, al Premio dei Premi, istituito presso la Fondazione Cotec su mandato del Presidente della Repubblica.Sono 8 le imprese che oltre al premio diricevono anche il più alto riconoscimento del Premio dei Premi, la cui cerimonia si è svolta oggi a Roma.