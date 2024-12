Liberoquotidiano.it - "Sanremo? Almeno Carlo Conti...". Enrico Ruggeri, una fucilata contro Amadeus

La musica può ancora salvare il mondo. Lo ha già fatto. «La guerra in Vietnam l'ha fermata la musica, le marce, John Lennon. Spero che anche oggi possasuggerire ancora delle riflessioni». Sarà per questa ragione che, per il secondo anno consecutivo, torna a indossare la sua amata doppia veste di cantautore-conduttore televisivo e da stasera su RaiDue, a mezzanotte, torna con Gli occhi del musicista. Ospiti della prima puntata: Red Canzian, Davide Van De Sfroos, Ambrogio Sparagna, Vittorio Sgarbi «e i De Novo che si sono riuniti apposta per noi», ci spiega. Cosa c'è da aspettarsi da questo suo nuovo ritorno in tv? «Mentre nella scorsa stagione abbiamo raccontato sei grandi cantautori, questa volta racamo sei storie, sei argomenti. Partiamo naturalmente col Natale, poi nel nel corso delle prossime puntate parleremo di figli, della grande rivoluzione del beat negli anni 60, parleremo di guerra, di sport.