Sport.quotidiano.net - Ndoye tiene tutti in apprensione. E’ in dubbio per la gara di Torino

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’èper le condizioni di Dan. Ieri il giocatore si è recato all’Isokinetic per la risonanza magnetica, ma ci saranno nuovi controlli in giornata, stando a quanto emerso. Quel che certo è che il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra l’ha accusato e nel dopo partita l’articolazione si era gonfiata. Insomma,è inper la trasferta die si attendono gli ultimi riscontri per capire se ci siano o meno lesioni e di quale entità. Qualora non ci fossero, il Bologna e Italiano tirerebbero un secondo sospiro di sollievo: il primo è arrivato dopo che la nota del club ha escluso problemi al ginocchio, come temuto e spiegato anche da Italiano in conferenza stampa. Resta da capire se lo sia anche la caviglia e sesia da ritenere insolo per la partita di