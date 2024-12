Quifinanza.it - Mutui in leggero calo in Italia, con un quarto di questi che si concentrano in Lombardia

Leggi su Quifinanza.it

Acquistare una casa continua a essere una priorità per tutte le generazioni, un fenomeno particolarmente evidente in alcune regioni. Come in: un(24,6%) dei contratti totali è concentrato proprio in questa regione, corrispondente a un valore di 92 miliardi di euro. A confronto, le regioni più piccole come Molise e Valle d’Aosta si fermano allo 0,2% del totale, con valori rispettivamente di 768 e 660 milioni di euro.dati emergono da uno studio condotto da Kìron Partner spa, parte del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato le informazioni di Banca d’riguardanti lo stock diattivi concessi nel tempo per l’acquisto della casa.Lo storico deiinNel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, l’acquisto di abitazioni per famiglie consumatrici inha mostrato una tendenza crescente, con alcune fluttuazioni trimestrali.