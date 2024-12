Quotidiano.net - La tecnologia che non ti aspetti

Mini fotocamera, grandi avventure Per coloro che amano la spontaneità e vivono di momenti spensierati, la Lomomatic 110 Zebra Crossing è decisamente la fotocamera ideale. Dotata di un flash removibile, è pronta a seguirti in ogni avventura, dall’esplorazione di strade trafficate a sentieri remoti. Audace, divertente e favolosamente tascabile, questa fotocamera compatta è pronta per farti esplorare la creatività nel formato 110. Tutti in forma. nell'armadio Bello da vedere e ricco di allenamenti da seguire a casa. Track Vault è un armadietto smart a specchio intero (56 x 155 cm) dotato di un display touchscreen da 32'' che trasmette training di ogni tipo. iFIT Trainers è la piattaforma di allenamenti (forza, cross-training, yoga, mindfulness ecc.) trasmessi in streaming e fruibili con abbonamento mensile.