Thesocialpost.it - Incidente mortale sulla 231, tra Modugno e Bitonto: un morto e quattro feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Tragediastrada provinciale 231 in Puglia, dove si è verificato un terribile frontale nella zona tra. Il bilancio è purtroppo molto pesante: une 4di cui uno, come riportato dalle testate locali, sarebbe in gravissime condizioni.Leggi anche: Oscar, Vermiglio entra nella shortlist dei film stranieri candidati231, traSecondo le prime ricostruzioni all’origine dell’pare ci sia stato un sorpasso azzardato, che avrebbe provocato uno scontro molto violento.Lunghissime code e strada chiusa al traffico, sul posto il 118 e le forze dell’ordine che dovranno ora ricostruire l’accaduto e attestare eventuali responsabilità.L'articolo231, tra: unproviene da The Social Post.