Call of Duty | Black Ops 6 guida la classifica UK di novembre il debutto di Dragon Age è tiepido

ofOps 6 ha conquistato la vetta dellaUK di2024, confermandosi ancora una volta come il titolo più venduto del mese. Il gioco sparatutto di Activision ha superato rivali come EA Sports FC 25, che ha registrato un calo del 22% rispetto allo scorso anno, eAge: The Veilguard, la novità più rilevante con unche, seppur promettente, ha mostrato una partenza lenta.Questo risultato arriva in un contesto influenzato da due fattori chiave: il lancio anticipato di COD a ottobre rispetto aldell’anno scorso e l’assenza dei dati relativi alFriday, che verranno inclusi nei report di dicembre.Le vendite totali dei videogiochi in UK per2024 si attestano a poco più di 3 milioni di unità, segnando una flessione del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.