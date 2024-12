Tvzap.it - Tragedia nel resort sulla neve, morte 12 persone: come le hanno trovate

avvenuta in un resort di Gudauri, nel nord della Georgia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di 12 persone. In particolare, questi sono stati trovati nelle camere da letto poste al secondo piano della struttura, sopra un ristorante indiano di una stazione sciistica. Tragedia nel resort 12 persone morte. Dodici persone sono morte per avvelenamento da monossido di carbonio in quello che sembra essere un incidente in un resort di Gudauri, nel nord della Georgia. I corpi di 11 stranieri e di un cittadino georgiano sono stati trovati in camere da letto al secondo piano della struttura. Un portavoce della polizia ha spiegato che "gli esami preliminari non indicano alcuna traccia di violenza sui corpi.