361magazine.com - Santo Versace: «La morte di Gianni? Uno shock»

Leggi su 361magazine.com

Spegne oggi 80 anniSpegne oggi, 16 dicembre, 80 candelineche ha parlato a Corriere della Sera.«Ero il primogenito per un po’ siamo stati da soli io e. Poi è nata Donatella: i nostri genitori la chiamarono così perché era un dono. Due anni prima era morta la nostra sorellina Tinuccia. Mia mamma pregava e piangeva tutti i giorni: finché non arrivò Donatella.».Di quel periodo dice: «a sei anni lavoravo con mio padre, spalavo il carbone». Poi, su: «era uno studente creativo, cresciuto in sartoria con mia madre. Diceva di avere 20 mamme, che erano le sarte che lavoravano con noi: era tutto un “no, Giannuzzo.Fui io a trattare il suo compenso da Florentine Flowers, chiedendo 4 milioni, lo stesso di Walter Albini, lo stilista più in auge. Mi dissero di sì: il 4 febbraio del 1972 è partito dalla Calabria.