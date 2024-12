Gqitalia.it - Quali auto possono guidare i neopatentati adesso che è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada

È appenainile, tra le varie cose, sono cambiate le regole sulledei. Le limitazioni che riguardano la potenza dell'che puòchi ha appena preso la patente, in realtà, sono state introdotte nel 2011. Poi sono state aggiornate nel 2023, anche per adeguarsi all'evoluzione del mercato dell'e all'elettrificazione. La novità più grossa diriguarda il periodo di tempo in cui sono attive le limitazioni, che passa da uno a tre anni. Queste limitazioni, però, decadono se a fianco del guidatore si trova, nelle vesti di istruttore, una persona di massimo 65 anni di età, munita di patente valida per la stessa categoria (o superiore) conseguita da almeno 10 anni.Passando, invece, alle prestazioni delleper i, bisogna considerare due dati.