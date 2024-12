Sport.periodicodaily.com - Nick Kyrgios contro Jannik Sinner: tensione in vista degli Australian Open 2025

La crociata dinon si ferma. Il tennistao, noto per le sue dichiarazioniverse, continua a criticare l’azzurro per il caso doping, nonostante l’assoluzione in primo grado e il giudizio ancora in sospeso al Tas, atteso non prima di febbraio, dopo il ricorso presentato dalla Wada.punta: “Non ho rispetto per lui”Durante il Nothing Major Podcast,ha espresso il desiderio di affrontare, soprattutto indel suo ritorno al tennis giocato nella prossima stagione. Un intra i due potrebbe avvenire già agli. “Il rispetto andrebbe a farsi benedire”, ha dichiarato, aggiungendo:“Sento di avere qualcosa in più di lui. Voglio scendere in campo e giocare”.: “Trasformerei il match in una rivolta”L’o ha sottolineato che, in caso di sfida, non si farebbe scrupoli a trasformare il match in un evento infuocato:“Farei in modo che ogni singola persona del pubblico gli si scagli addosso.