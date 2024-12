Calciomercato.it - Marotta e il mal di gol di Lautaro Martinez: “Sta soffrendo”

Il presidente dell’Inter ha parlato prima della sfida contro la Lazio, soffermandosi sulla situazione del capitano nerazzurroIl presidente dell’Inter Giuseppeha parlato ai microfoni di ‘dazn’ prima di Lazio-Inter, soffermandosi anche sulla situazione die il mal di gol di: “Sta” (LaPresse) – Calciomercato.itIMPORTANZA PARTITA – “Stasera sia soprattutto importante valutare la prestazione della squadra perché la classifica, è vero che si sta allungando, ma è ancora interlocutoria. Siamo alla sedicesima giornata e non si deve parlare di pretendenti allo scudetto: sono le stesse di inizio stagione”.VINCERE CAMPIONATO E CHAMPIONS – “Nel nostro DNA abbiamo l’obbligo di competere al massimo in tutte le competizioni. Una squadra come l’Inter non può accontentarsi”.