Quifinanza.it - Mario Draghi avverte l’Europa: produttività ferma, stipendi bassi e spese in aumento

, ex presidente della Bce e anche ex premier italiano, ha parlato a Parigi al Cepr con la schiettezza che lo contraddistingue. Al centro del suo discorso, la società europea e le sue trasformazioni, in un momento storico in cui nulla può essere dato per scontato. I suoi commenti spaziano dalle fragilità del modello economico attuale alle possibili strade per garantire un futuro più stabile e prospero.Valori europei: nessuna garanzia di eternità“Dovremo lottare per conservarla”, ha detto, riferendosi alla società cheha promesso ai suoi cittadini. L’idea che il continente possa affrontare un declino gestito e confortevole è, secondo, un mito pericoloso. La realtà è diversa e richiede un impegno costante per mantenere vivi i valori fondanti, indipendentemente dalle trasformazioni globali.