Maldini questo messaggio a mezzanotte scatena la rivolta contro Cardinale | Milan è caos | Guarda

Più che la celebrazione di una storia, l'esaltazione di un mito sportivo, la liturgia di un popolo, quella dei 125 anni del, svoltasi prima del fischio d'inizio della partitail Genoa, è sembrata più una festa aziendale. Tanti i campioni presenti, come il mitico trio olandese Van Basten-Gullit-Rijkaard, ma tanti “e rumorosi” anche gli assenti: Rivera, Sacchi, Boban, Savicevic, Weah, Baggio, Desailly, Simone, Panucci, Dida, Cafu, Pirlo, Sheva, Ronaldinho. E uno su tutti, in particolare: Paolo, l'artefice dell'ultimo scudetto del Diavolo. In curva uno striscione dei tifosi è apparso eloquente: “Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di unche non esiste più!”. Tra i nomi citati, certo, qualcuno è stato invitato e ha dovuto declinare, qualcun altro è stato bypassato.