La tragedia dei due giovani cacciatori di cinghiali morti in Sardegna | erano grandi amici

ssimidurante una battuta di caccia al cinghiale in: laè avvenuta nelle scorse ore tra i boschi di Santu Lianu a Quartu Sant’Elena, non lontano da Cagliari.Le vittime sono Giacomo Desogus di 28 anni, e Matthias Steri di 27 anni. Stando alle prime ricostruzioni Mathias avrebbe colpito a morte alla nuca l’amico per errore. Subito dopo il 27enne, dopo essersi reso conto di quanto accaduto avrebbe deciso di togliersi la vita.Ladei duediin(ANSA FOTO) – Notizie.comL’allarme è scattato alle ore 23 circa di ieri sera. I due ragazzi nonrincasati dai boschi e i familiari avevano avvertito le forze dell’ordine e i soccorsi. Alle ricerche, concentrate nella zona grazie alla localizzazione dei telefoni cellulari e coordinate dalla Prefettura di Cagliari, hanno partecipato anche vigili del fuoco e Corpo forestale.