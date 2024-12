Lapresse.it - Fiji, sette turisti stranieri ricoverati dopo aver bevuto alcol in un resort

sono statiin ospedale alle isolecocktail al bar di un. Lo hanno affermato le autorità locali. La causa dei malori non sono noti e i funzionari hanno detto che è troppo presto per sapere se si tratta di intossicazione dacontaminato. Tra le vittime, tutte ospiti dela cinque stelle Warwick, vicino alla città di Sigatoka, ci sono australiani e un americano.Vomito e sintomi neurologici: due persone ancora in ospedaleSono statiin ospedale con nausea, vomito e sintomi neurologici. Due persone sono ancora in ospedale, coscienti e in condizioni stabili. Una persona è stata dimessa ieri, mentre altre 4 sono state dimesse oggi. Si sospetta che possa trattarsi di avvelenamento dacontaminato, come successo in Laos a novembre, dove seisono morticonsumato bevandeiche.