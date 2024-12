Ilgiorno.it - "Da dj a portiere d’albergo. L’orologio non mi fa paura"

"Mi sono trovato a tu per tu con la sorella di Freddie Mercury. Di notte mi è capitato anche questo". Alberto C., 53 anni, lavora comedi notte all’hotel Ambasciatori, a Brescia. "Nel periodo estivo svolgo servizi anche nell’hotel 5 stelle Villadel Sogno, a Gardone Riviera, sul lago: qui mi è capitato di incontrare diversi vip. Sugli incontri più recenti non posso dire nulla, perché siamo tenuti alla riservatezza. Anni fa, questo sì lo posso raccontare, ho avuto modo di incrociare la sorella di Freddie Mercury". Qual è stata la sua prima reazione? "È stato emozionante: sapere che è l’unica parente in vita di una star così è stato particolare. Soprattutto per uno come me". Perché? "Perché prima di diventaredi notte facevo altro: ero dj, speaker audiofonico, mi occupavo di produzioni".