Chilometri di coda fuori dal plesso, sicurezza a rischio

All’Omnicomprensivo non c’è solo il problema del freddo. Un discorso a parte è la questione dei trasporti in via Adda, altra piaga annosa nel comscolastico di Vimercate. "All’entrata e uscita da scuola si forma una colonna di persone che va a occupare la strada e questa situazione crea un pericolo oggettivo – spiega Vincenzo Di Paolo – al punto che persino gli autisti degli autobus sono preoccupati perché hanno difficoltà nel portare a termine le manovre: ildi urtare qualcuno è concreto". La soluzione? "Uno studio dei flussi degli accessi e della viabilità a piedi dei ragazzi – sottolinea il capogruppo in Provincia di Brianza Rete Comune –. Crediamo che sia un intervento necessario e importante da prevedere". Prima di tutto, "serve una fotografia della situazione. La soluzione non è chiamare la polizia locale per multare i genitori in macchina, come ci è stato risposto".