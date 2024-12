Lanazione.it - Calci: festeggiati in Comune i neo 18enni e i diplomati con il massimo dei voti

(PI), 16 dicembre 2024 – Con la fine dell'anno, come ormai da tradizione, l'amministrazione comunale ha festeggiato i ragazzi e le ragazze calcesane che nel corso del 2024 hanno compiuto, o devono ancora compiere, i 18 anni di età. Ai neomaggiorenni il sindaco e la giunta hanno consegnato un dono dell'amministrazione, una copia della Costituzione Italiana e la bandiera Tricolore, a sottolineare ciò che significa diventare adulti: un passaggio delicato che fa di una persona un cittadino, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono così come sanciti dalla Carta Costituzionale. Insieme ai neo diciotteni sono statianche coloro che, sempre nel 2024, hanno terminato il ciclo di studi con ildei. Si tratta dei centisti Elena Arcuri (Dini), Alice Del Corso (Santoni), Emma Prestia (Istituto Galilei) e Irene Vierucci (Dini) e, per quel che riguarda le scuole secondarie di I grado (10), Tommaso Migliaccio.